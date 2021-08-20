Непряева победила в спринте на этапе Кубка мира по лыжероллерам, Большунов не смог пройти квалификацию

Российская лыжница Наталья Непряева заняла первое место в спринте на этапе Кубка мира по лыжероллерам в эстонском Отепя.

Вторую строчку заняла Алена Прохазкова из Словакия, замкнула тройку эстонка Мариэль Мерлии Пуллес.

В мужском спринте одержал латвиец Раймо Вигантс, второе место у шведа Эрика Сильфера, третью строчку занял норвежец Патрик Фоссум Кристофферсен. Россиянин Иван Анисимов стал четвертым. Отметим, обладатель Большого хрустального глобуса Кубка мира Александр Большунов не смог пройти квалификацию, заняв 24-е место.

Среди юниорок победила россиянка Казакова Александра, у юниоров россияне остались без медалей.

21 августа на чемпионате мира пройдут соревнования в масс-старте свободным стилем на дистанции в 15 и 30 км.