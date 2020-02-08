Норвежец Эндре Стремсейм выиграл спринт на этапе Кубка IBU. Вторым стал француз Мартен Перрийя-Боттоне, а третьим — немец Лукас Фрацшер.

Алексей Слепов стал 13-м.

Мартелль-Валь-Мартелло (Италия)

Кубок IBU

Мужчины

Спринт

10 км

1. Эндре Стремсейм (Норвегия) — 24.35,2 (1 шт. круг)

2. Мартен Перрийя-Боттоне (Франция) — отставание 0,9 (0)

3. Лукас Фрацшер (Германия) — 7,1 (0)

4. Сиверт Баккен (Норвегия) — 7,5 (0)

5. Синнре Йорде (Норвегия) — 11,6 (0)

6. Теро Сеппяля (Финляндия) — 11,9 (0)...

13. Алексей Слепов (Россия) — 46,6 (1)...

15. Кирилл Стрельцов (Россия) — 52,5 (1)...

20. Семен Сучилов (Россия) — 1.16,5 (3)...

24. Василий Томшин (Россия) — 1.20,4 (2)

25. Ильназ Мухамедзянов (Россия) — 1.24,9 (1)