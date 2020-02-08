Слепов — 13-й в спринте на этапе Кубка IBU в Мартелль-Валь-Мартелло
19:41
Норвежец Эндре Стремсейм выиграл спринт на этапе Кубка IBU. Вторым стал француз Мартен Перрийя-Боттоне, а третьим — немец Лукас Фрацшер.
Алексей Слепов стал 13-м.
Мартелль-Валь-Мартелло (Италия)
Кубок IBU
Мужчины
Спринт
10 км
1. Эндре Стремсейм (Норвегия) — 24.35,2 (1 шт. круг)
2. Мартен Перрийя-Боттоне (Франция) — отставание 0,9 (0)
3. Лукас Фрацшер (Германия) — 7,1 (0)
4. Сиверт Баккен (Норвегия) — 7,5 (0)
5. Синнре Йорде (Норвегия) — 11,6 (0)
6. Теро Сеппяля (Финляндия) — 11,9 (0)...
13. Алексей Слепов (Россия) — 46,6 (1)...
15. Кирилл Стрельцов (Россия) — 52,5 (1)...
20. Семен Сучилов (Россия) — 1.16,5 (3)...
24. Василий Томшин (Россия) — 1.20,4 (2)
25. Ильназ Мухамедзянов (Россия) — 1.24,9 (1)
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