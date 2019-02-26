Шипулин будет работать комментатором на чемпионате мира по биатлону

На чемпионате мира по биатлону Антон Шипулин будет работать в качестве комментатора. Об этом заявил сам бывший спортсмен в программе "Вечерний Ургант" на Первом канале.

Ранее Шипулин объявил о завершении карьеры. Он ушел из большого спорта в конце 2018 года.

Антон Шипулин - олимпийский чемпион 2014 года и серебряный призер ОИ-2010, чемпион мира-2017 (все медали - в эстафете). 11 раз побеждал в личных гонках на этапах Кубка мира и столько же - в эстафетах.

Чемпионат мира пройдет в Эстерсунде (Швеция) с 7 по 17 марта.