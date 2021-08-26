Шамукаев завоевал бронзу на юниорском чемпионате мира по летнему биатлону

Россиянин Дмитрий Шамукаев завоевал бронзу в суперспринте на чемпионате мира по летнему биатлону среди юниоров в Нове-Место (Чехия), сообщает пресс-служба Союза биатлонистов России.

Победу в гонке одержал Витецлав Хорниг из Чехии (20:00.2). Россиянин отстал от него на 11,6 секунд. Второе место занял еще один чех Томас Микыска (+1.4).

Турнир проходит с 26 по 29 августа.