Казакевич выиграла бронзовую медаль в суперспринте на чемпионате мира по летнему биатлону
16:08
Россиянка Ирина Казакевич стала третьей в суперспринте на чемпионате мира по летнему биатлону в чешском Нове-Место. Биатлонистка из Свердловской области долгое время лидировала в гонке, но три промаха на последнем рубеже не позволили ей добиться победы.
Летний биатлон
Чемпионат мира
Нове-Место, Чехия
Суперспринт
Женщины
1. Маркета Давидова (Чехия) — 22.43,5 (3)
2. Юлия Джима (Украина) — 2,9 (2)
3. Ирина Казакевич (Россия) — 6,6 (5)
4. Валерия Васнецова (Россия) — 9,5 (4)
5. Паулина Фиалкова (Словакия) — 23,0 (4)
6. Тамара Дербушева (Россия) — 27,2 (3)
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