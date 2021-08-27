Казакевич выиграла бронзовую медаль в суперспринте на чемпионате мира по летнему биатлону

Россиянка Ирина Казакевич стала третьей в суперспринте на чемпионате мира по летнему биатлону в чешском Нове-Место. Биатлонистка из Свердловской области долгое время лидировала в гонке, но три промаха на последнем рубеже не позволили ей добиться победы.

Летний биатлон

Чемпионат мира

Нове-Место, Чехия

Суперспринт

Женщины

1. Маркета Давидова (Чехия) — 22.43,5 (3)

2. Юлия Джима (Украина) — 2,9 (2)

3. Ирина Казакевич (Россия) — 6,6 (5)

4. Валерия Васнецова (Россия) — 9,5 (4)

5. Паулина Фиалкова (Словакия) — 23,0 (4)

6. Тамара Дербушева (Россия) — 27,2 (3)