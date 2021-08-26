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Анастасия Гореева выиграла золото на юниорском чемпионате мира по летнему биатлону

16:15
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Россиянка Анастасия Гореева одержала победу в суперспринте на чемпионате мира по летнему биатлону среди юниоров в Нове-Место (Чехия), сообщает пресс-служба Союза биатлонистов России.

Второе место заняла Санита Булина из Латвии. Третьей стала чешка Тереза Воборникова.

Дополнительная информация:

https://t.me/russianbiathlon/598

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