Шамаев рассказал, как потратит призовые за второе место на летнем ЧМ по биатлону

Бывший российский биатлонист Дмитрий Шамаев, выступающий за сборную Румынии, рассказал «СЭ», как потратит призовые, заработанные за второе место в масс-старте на летнем чемпионате мира.

— За второе место в этом масс-старте полагается 12 тысяч евро. Это самые большие призовые в твоей карьере?

— Да, конечно. Больше зараз никогда не зарабатывал. В юниорском возрасте никаких не было. Я их начал зарабатывать только с прошлого года. Но 12 тысяч — это без учета комиссии. Еще же НДС — в Словакии он составляет 19 процентов. Хорошие призовые. Сейчас строю дом с женой. Они не помешают, — сказал Шамаев «СЭ».

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