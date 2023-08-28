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Сегодня, 17:25

Биатлонист Шамаев объяснил, почему перешел из сборной России в румынскую команду

Михаил Кузнецов
Корреспондент отдела спорта
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Дмитрий Шамаев.
Фото Global Look Press

Бывший российский биатлонист Дмитрий Шамаев, выступающий за сборную Румынии, рассказал «СЭ», что на смену спортивного гражданства его мотивировала жена Елена Кручинкина. Шамаев получил румынское гражданство в 2021 году.

— Ты переходил в Румынию, потому что не видел перспектив в сборной России, верно?

— Да, время уходило. Становился все старше. Перспектива попасть в сборную команду России была все меньше и меньше. Перешел и ни о чем не жалею. Все хорошо.

— Лена мне рассказывала, что в том числе и она тебя мотивировала на переход.

— Лена в тот момент выступала за Белоруссию и бегала на международных стартах. Мы не виделись с ней по полгода. Конечно, это было тяжело. Поэтому да, она меня мотивировала перейти. Я хотел быть почаще с ней рядом. Она меня подталкивала на этот шаг. Когда я созрел, получилось перейти. Но жалко, что сейчас мы с ней в итоге поменялись ролями. Теперь она там, а я здесь. Теперь так же не видимся по полгода.

— Не обидно, что так получилось?

— Нет. Жизнь спортсмена короткая. Сейчас то, чем я живу, — это биатлон. Это моя страсть, моя жизнь. Сейчас все свое желание и рвение уделяю биатлону. Поэтому не жалею. Про жену, конечно, не забываю. Все равно я нахожусь ближе к концу карьеры, чем в начале, поэтому не так уж и много осталось мне бегать. Дальше будем жить уже нормальной жизнью, как все люди, — сказал Шамаев «СЭ».

Полностью интервью Шамаева читайте на сайте «СЭ»

Сборная России по биатлону
Сборная Румынии по биатлону
Дмитрий Шамаев
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