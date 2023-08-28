Биатлонист Шамаев объяснил, почему перешел из сборной России в румынскую команду

Бывший российский биатлонист Дмитрий Шамаев, выступающий за сборную Румынии, рассказал «СЭ», что на смену спортивного гражданства его мотивировала жена Елена Кручинкина. Шамаев получил румынское гражданство в 2021 году.

— Ты переходил в Румынию, потому что не видел перспектив в сборной России, верно?

— Да, время уходило. Становился все старше. Перспектива попасть в сборную команду России была все меньше и меньше. Перешел и ни о чем не жалею. Все хорошо.

— Лена мне рассказывала, что в том числе и она тебя мотивировала на переход.

— Лена в тот момент выступала за Белоруссию и бегала на международных стартах. Мы не виделись с ней по полгода. Конечно, это было тяжело. Поэтому да, она меня мотивировала перейти. Я хотел быть почаще с ней рядом. Она меня подталкивала на этот шаг. Когда я созрел, получилось перейти. Но жалко, что сейчас мы с ней в итоге поменялись ролями. Теперь она там, а я здесь. Теперь так же не видимся по полгода.

— Не обидно, что так получилось?

— Нет. Жизнь спортсмена короткая. Сейчас то, чем я живу, — это биатлон. Это моя страсть, моя жизнь. Сейчас все свое желание и рвение уделяю биатлону. Поэтому не жалею. Про жену, конечно, не забываю. Все равно я нахожусь ближе к концу карьеры, чем в начале, поэтому не так уж и много осталось мне бегать. Дальше будем жить уже нормальной жизнью, как все люди, — сказал Шамаев «СЭ».

Полностью интервью Шамаева читайте на сайте «СЭ»