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Сегодня, 13:12

Серохвостов выиграл спринт на этапе Кубка России в Увате

Алина Савинова
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Даниил Серохвостов.
Фото Global Look Press

Даниил Серохвостов выиграл спринт в рамках этапа Кубка России по биатлону в Увате.

Спортсмен, представляющий Новосибирскую область и Алтайский край, не допустил ни одного промаха на рубежах и показал время 25 минут 55,2 секунды. Второе место занял Иван Колотов (Пермский край), уступив Серохвостову 12 секунд (0 промахов). Василий Томшин, выступающий за Санкт-Петербург, расположился на третьей позиции (+34,0; 0).

Кубок России по биатлону в Увате проходит с 1 по 4 декабря.

Биатлон
Даниил Серохвостов
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