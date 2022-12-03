Серохвостов выиграл спринт на этапе Кубка России в Увате

Даниил Серохвостов выиграл спринт в рамках этапа Кубка России по биатлону в Увате.

Спортсмен, представляющий Новосибирскую область и Алтайский край, не допустил ни одного промаха на рубежах и показал время 25 минут 55,2 секунды. Второе место занял Иван Колотов (Пермский край), уступив Серохвостову 12 секунд (0 промахов). Василий Томшин, выступающий за Санкт-Петербург, расположился на третьей позиции (+34,0; 0).

Кубок России по биатлону в Увате проходит с 1 по 4 декабря.