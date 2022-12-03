Казакевич победила в спринте на этапе Кубка России в Увате

Ирина Казакевич заняла первое место в спринте на этапе Кубка России по биатлону в Увате.

25-летняя спортсменка отстрелялась без промахов и преодолела дистанцию за 24 минуты 37,9 секунд. Серебряным призером стала Виктория Сливко, уступившая победителю гонки 6,5 секунд (0 промахов). Тройку лидеров замкнула Тамара Дербушева (+23,5; 0).

На старт спринтерской гонки не вышла 21 биатлонистка из заявленных 62. Ранее была отменена женская индивидуальная гонка из-за мороза.