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Сегодня, 11:25

Казакевич победила в спринте на этапе Кубка России в Увате

Алина Савинова
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Ирина Казакевич.
Фото Global Look Press

Ирина Казакевич заняла первое место в спринте на этапе Кубка России по биатлону в Увате.

25-летняя спортсменка отстрелялась без промахов и преодолела дистанцию за 24 минуты 37,9 секунд. Серебряным призером стала Виктория Сливко, уступившая победителю гонки 6,5 секунд (0 промахов). Тройку лидеров замкнула Тамара Дербушева (+23,5; 0).

На старт спринтерской гонки не вышла 21 биатлонистка из заявленных 62. Ранее была отменена женская индивидуальная гонка из-за мороза.

Биатлон
Ирина Казакевич
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