Сергей Чепиков: "Бабикова и Цветкова уже можно добавлять в команду к Шипулину"

Двукратный олимпийский чемпион Сергей Чепиков отметил, что в этом сезоне у мужской сборной России просматривается хороший состав на эстафетные гонки. По его словам, Антона Бабикова и Максима Цветкова, ставших призерами гонки преследования на этапе Кубка мира в Эстерсунде, можно ставить в команду к Антону Шипулину.
- Приятно, что в наш биатлон приходит новое поколение, - приводят "Известия" слова Чепикова. - Мужская сборная России получила пополнение - психологически выдержанных ребят, уверенно чувствующих себя на огневых рубежах. Я очень рад и результату в воскресной гонке, и тому, что у нас просматривается хороший состав для эстафеты. Бабикова и Цветкова уже можно добавлять в эстафетную команду к Антону Шипулину, как и еще одного нашего молодого спортсмена, Матвея Елисеева, тоже неплохо для дебютанта выступившего в гонке преследования и оказавшегося на 25-м месте в очковой зоне.
Урфин_Я
Приятно, что в мужской (!!!) биатлон у нас приходит новое поколение и им доверяют!!! У этих ребят глаза горят! У Бабикова это особенно выражено. Цветков, мне по последним стартам того и первым стартам этого сезонов, показалось было начал охладевать по порыву... тем нужнее ему этот высокий результат! Этим ребятам в голову никто не вбил, что "талантов у нас сейчас нет" и "тридцатое место это не плохо" (читай - твоё реальное место в третьем десятке!!!)! Может хоть на этой волне у ТШ включится мозг наконец-то, и мы перестанем возить вечно-в-лучшем-случае-тридцатых-и-этим-весьма-довольных шумиловых_слепцовых_загоруйко_и_прочих_романовых! Блин, когда-же господь биатлонный услышит молитвы болельщицкие?!?! Ну не в доле же он в конце концов с касперовичами_кравцовыми_и_прочими_мутко???
19:31 6 декабря