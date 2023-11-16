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Сегодня, 20:55

Ростовцев рассказал о проблемах с квалифицированными тренерами в регионах

Алина Савинова
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Вице-президент Союза биатлонистов России (СБР) по спорту Павел Ростовцев рассказал, в чем заключается необходимость проводить соревнования классическим ходом среди юношей и девушек.

«Эта инициатива идет от тренеров юниорской сборной. Они сталкиваются с тем, что юниоры, приходя в сборную команду, не обладают базовыми навыками передвижения классическим стилем: скольжение, равновесие, прокат. Они никогда не тренировались и не соревновались классическим стилем», — цитирует Ростовцева Metaratings.ru.

По его словам, для включения в календарь таких соревнований необходимы изменения в нормативно-правовых документах.

18 и 19 ноября в Ханты-Мансийске пройдет первый этап Кубка Международной лиги клубного биатлона, а 25-го числа стартует первый этап Кубка страны, в рамках которого будут проведены сингл-микст и смешанная эстафета.

Источник: https://metaratings.ru/news/rostovcev-trenery-v-regionakh-ne-mogut-obuchit-sportsmenov-khodit-klassikoi-potomu-chto-sami-ne-umeyut-306180/
Биатлон
Павел Ростовцев
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