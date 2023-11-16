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Ростовцев заявил, что ранняя специализация на коньковом ходе негативно сказывается на детях

Алина Савинова
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Вице-президент Союза биатлонистов России (СБР) по спорту Павел Ростовцев объяснил, почему он против ранней специализации на коньковом ходе.

«В Тюмени на тренерском совете было предложение, чтобы в 11-12 лет летние соревнования проводить только бегом. Я сам несколько раз видел до боли в сердце, как 10-11-летняя девочка, занимающаяся первый год биатлоном, идет вся искривленная и искаженная, пытаясь в маленький подъемчик зайти коньковым ходом, не имея ни силы, ни техники, ни навыков. Это отрицательно сказывается на опорно-двигательном аппарате, с которым имеют проблемы многие, кто приходит в нашу юниорскую сборную. Считаем, что это в том числе из-за ранней специализации на коньковом ходе», — цитирует Ростовцева Metaratings.ru.

Ранее вице-президент СБР рассказал, в чем заключается необходимость проводить соревнования классическим ходом среди юношей и девушек.

Источник: https://metaratings.ru/news/rostovcev-rannyaya-specializaciya-na-konkovom-khode-negativno-skazyvaetsya-na-detyakh-306183/
Биатлон
Павел Ростовцев
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