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Ростовцев: «Договорились с Майгуровым «есть мамонта по частям»

Мария Гусева
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Новый главный тренер сборной России по биатлону Павел Ростовцев прокомментировал свое назначение на эту должность.

— На протяжении многих лет вы довольно категорично заявляли, что не вернетесь в сборную. В связи с чем изменили свою позицию?

— У меня был непростой во всех отношениях год, и получилось так, что я довольно активно следил за тем, что происходит как в самом СБР, так и в команде, — цитирует RT Ростовцева. — Соответственно, видел, как тяжело Виктору Майгурову далась победа на выборах, какая консолидация сил была задействована против него, какими способами пользовались оппоненты. И в связи с этим возникло сильное желание поддержать.

— Что входит в ваши первостепенные задачи?

— На этапе, когда уже составлены все тренировочные планы и определены цели и задачи, вмешиваться в тренировочный процесс я точно не стану. Но в дальнейшем задачи как на конкретный тренировочный цикл, так и на сезон в целом в обязательном порядке должны совместно обсуждаться и доноситься до спортсменов. Мне в этом плане проще: я не практический тренер. Ну если не брать в расчнт стрелковую часть. В этом плане я с удовольствием готов поделиться собственным опытом, предложить, возможно, какие-то новые подходы, но руководство процессом должно оставаться прерогативой старших тренеров.

— Когда вы планируете приехать в расположение команды?

— Совершенно точно буду на этапе в Минске. А возможно, сумею уже на этой неделе выбраться и в Рыбинск тоже. Пока не увижу спортсменов и не поговорю с тренерами, не могу вести предметный разговор по поводу дальнейших планов. В этом отношении мы договорились с Майгуровым «есть мамонта по частям». То есть закончить с юридическими вопросами по моему оформлению и потом уже поэтапно планировать нашу дальнейшую работу. В любом случае никаких резких движений быть не должно.

Источник: RT
Биатлон
Виктор Майгуров
Павел Ростовцев
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