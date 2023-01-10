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Ростовцев: «Я точно не буду на этом этапе вмешиваться в тренировочный процесс»

Мария Гусева
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Новый главный тренер сборной России по биатлону Павел Ростовцев рассказал о своих планах на этой должности .

— Я точно не буду на этом этапе вмешиваться в тренировочный процесс, в организацию подготовки команды и места проведения сборов и соревнований, — цитирует Metaratings.ru Ростовцева. — на следующий год я хочу получить хорошую творческую дискуссию по подготовке с участием экспертов, аналитиков ЦСП, чтобы переложить их теоретические подходы на практическую часть в виде конкретных мест проведения сборов, конкретных задач, стоящих на каждом этапе подготовки для целей, которые будут поставлены на следующий сезон. Это будет большая подготовительная работа в межсезонье. Ради этого и произошло мое назначение. В ближайшие три месяца я буду активно погружаться в работу для того, чтобы более четко и эффективно планировать наши действия на следующие спортивные циклы.

— В связи с тем, что сборная отстранена от международных стартов, как будет отличаться подготовительный процесс? Ведь эта ситуация может затянуться не на один сезон.

— Все-таки я считаю, мы должны жить спортивной жизнью и находить конструктивные взаимодействия с мировым спортивным сообществом. Если здесь я смогу быть полезным, приложу все усилия. Во многом это зависит не от нас, но все-таки я считаю, что мы должны жить олимпийскими циклами и готовиться подойти в максимальной спортивной форме к февралю 2026 года. Именно туда должна быть направлена вся наша подготовка.

Источник: Metaratings.ru
Биатлон
Павел Ростовцев
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