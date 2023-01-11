Двукратный олимпийский чемпион Дмитрий Васильев в интервью «СЭ» прокомментировал возможный переход биатлона на лазерные винтовки. Такую идею рассматривают в IBU на фоне инициативы Европарламента по запрету на использование свинцовых боеприпасов.

«Про свинец это уже старые басни норвежцев... Классический нормальный биатлон с боевой винтовкой никуда не деть. Он останется с нами. Для зрителя выстрел – это часть шоу, настоящий жесткий биатлон. А лазерное оружие теряет всю изюминку биатлона. Выстрел, грохот, пуля, которая летит в цель. А что лазер? Летит луч без препятствий и понижает степень ошибки спортсмена. С боевым патроном надо учитывать ветер, особенности ствола, патрона. Очень много нюансов. С лазером такого не будет, степень ошибки уже совсем другая.

Второй момент, у лазерного оружия есть для биатлона серьезный недостаток. Если пойдет снег, то лазерный луч будет давать значительные погрешности, очень серьезные. И провести соревнования будет невозможно. Поэтому я не верю, что лазер приживется.

Биатлон сразу потеряет очень много. Экология, конечно, здорово, но давайте откажемся от стиральных порошков, мыла, зубных паст. И постепенно пересядем на телеги, запрягать будем лошадей. Те же электромобили – доказано, что утилизация батарей гораздо более вредное мероприятие, нежели использование двигателя внутреннего сгорания. Так что это не более чем популизм и бизнес. Кто-то на этом зарабатывает. Хорошо идти по зеленой повестке, популярной в Европе, но никто не думает о деталях и последствиях. Та же Грета Тунберг, постоянно говорит о защите Земли, но ездит на поездах, машинах, на самолетах летает. Зачем говорить одно, а делать другое? Сплошное лицемерие», – сказал Васильев.

Олимпийский чемпион из Швеции Бьерн Ферри поддержал инициативу IBU по переходу на лазерное оружие.