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Павел Ростовцев назначен главным тренером сборной России по биатлону

Виктория Кравченко
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Павел Ростовцев.
Фото Федор Успенский, «СЭ»

Главным тренером сборной России по биатлону стал российский специалист Павел Ростовцев, сообщил «РИА Новости Спорт» глава пресс-службы Союза биатлонистов России (СБР) Сергей Аверьянов.

«Павел Ростовцев принят на работу в СБР с 9 января в качестве главного тренера сборной России», — заявил Аверьянов.

С 2011 по 2014 год он являлся тренером по стрелковой подготовке женской сборной России по биатлону. С декабря 2021 года специалист занимает пост советника губернатора Красноярского края.

Ростовцеву 51 год. Он является трехкратным чемпионом мира, чемпионом Европы и серебряным призером Олимпийских игр по биатлону.

Источник: https://rsport.ria.ru/20230110/rostovtsev-1843856835.html
Сборная России по биатлону
Павел Ростовцев
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