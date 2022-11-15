Российский биатлонист Плицев будет выступать за сборную Северной Македонии в новом сезоне

Российский биатлонист Виктор Плицев перешел в сборную Северной Македонии и сможет выступать за нее в новом сезоне, сообщает Metaratings.ru.

Отмечается, что Плицев станет первым биатлонистом из России в составе северомакедонской команды. Свои выступления ему предстоит начать с этапов Кубка IBU.

Ранее спортсмен входил в состав юниорской сборной России и команды Удмуртии. В активе 27-летнего Плицева золотые медали чемпионатов мира среди юношей и юниоров.

На чемпионате России 2019 года он завоевал серебряную медаль в командной гонке в составе сборной Удмуртии. Плицев также бронзовый призер чемпионата страны-2020 в смешанной эстафете, призер этапов Кубка России, бронзовый призер чемпионата России по летнему биатлону 2019 года в эстафете.

С 2017 года Плицев не был задействован на международных соревнованиях.