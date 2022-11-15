Тихонов отреагировал на смену спортивного гражданства биатлонистом Плицевым

Четырехкратный олимпийский чемпион Александр Тихонов отреагировал на информацию о том, что российский биатлонист Виктор Плицев будет выступать за сборную Северной Македонии.

«Конечно, я против того, чтобы меняли гражданство, но человеку ведь надо где-то выступать. Я не думаю, что он станет не россиянином или нерусским. Без паспорта нельзя выступать за другую страну, его не допустят, а спортивная жизнь короткая. Дома нужно создавать условие, тогда и вопросов не будет. Не надо наваливаться на нищих биатлонистов, у них патронов нет, стрелять нечем. У нас дети проходят один круг на тренировке, приходит на стрельбище и делают один выстрел, потому что патронов нет. Вот так мы готовим бойцов в биатлоне. В прошлом году патрон стоил восемь рублей, в этом году — тридцать три», — приводит слова Тихонова Metaratings.ru.

Ранее сообщалось, что Плицев перешёл в сборную Северной Македонии и сможет выступать за неё в предстоящем сезоне.

На чемпионате России 2019 года он завоевал серебряную медаль в командной гонке в составе сборной Удмуртии. Плицев также бронзовый призер чемпионата страны-2020 в смешанной эстафете, призер этапов Кубка России, бронзовый призер чемпионата России по летнему биатлону 2019 года в эстафете.

С 2017 года Плицев не был задействован на международных соревнованиях.