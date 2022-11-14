Биатлонистка Юрлова-Перхт решила продолжить спортивную карьеру

Чемпионка мира по биатлону Екатерина Юрлова-Перхт решила продолжить спортивную карьеру и собирается выступать в нынешнем сезоне, сообщил главный тренер сборной Санкт-Петербурга Александр Касперович.

«Юрлова решила продолжить тренировки. Она сейчас готовится под руководством отца, и делает это со всей серьезностью. Это очень опытная, ответственная спортсменка. Катя планирует выступать на чемпионате России, для нее это будет главный старт сезона. Не сомневаюсь, что она сможет подойти к этим соревнованиям в хорошей форме», — приводит слова Касперовича Betonmobile.ru.

37-летняя Юрлова-Перхт по окончании прошлого сезона сообщила, что не готова делать заявлений о своей карьере и примет решение позже. В июне 2022 года Юрлова-Перхт не попала в список кандидатов в основную сборную России по биатлону.