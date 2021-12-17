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Российская сборная дисквалифицирована в смешанной эстафете на этапе юниорского Кубка IBU

17:29
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Российские биатлонисты дисквалифицированы в смешанной эстафете на этапе юниорского Кубка IBU в итальянском Мартелле.

Как сообщается на официальном сайте СБР, на втором этапе эстафеты спортсменка Кира Дюжева использовала больше дополнительных патронов, чем установлено правилами. Именно по этой причине Россия была дисквалифицирована.

Также в составе сборной России в смешанной эстафете выступали Амина Иванова, Алексей Зубарев и Алексей Ковалев.

Юниорский этап Кубка IBU в итальянском Мартелле завершится 18 декабря.

Дополнительная информация:

https://biathlonrus.com/news/rossiyan-diskvalifitsirovali-v-smeshannoy-estafete-na-yuniorskom-kubke-ibu/

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Анна Горшкова все материалы автора

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