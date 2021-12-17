Российская сборная дисквалифицирована в смешанной эстафете на этапе юниорского Кубка IBU
17:29
Российские биатлонисты дисквалифицированы в смешанной эстафете на этапе юниорского Кубка IBU в итальянском Мартелле.
Как сообщается на официальном сайте СБР, на втором этапе эстафеты спортсменка Кира Дюжева использовала больше дополнительных патронов, чем установлено правилами. Именно по этой причине Россия была дисквалифицирована.
Также в составе сборной России в смешанной эстафете выступали Амина Иванова, Алексей Зубарев и Алексей Ковалев.
Юниорский этап Кубка IBU в итальянском Мартелле завершится 18 декабря.
Дополнительная информация:
https://biathlonrus.com/news/rossiyan-diskvalifitsirovali-v-smeshannoy-estafete-na-yuniorskom-kubke-ibu/
Читайте также
Реклама
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю