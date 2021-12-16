Цветков выиграл бронзу в индивидуальной гонке на этапе Кубка IBU

Российский биатлонист Максим Цветков занял третье место в индивидуальной гонке на дистанции 20 км на этапе Кубка IBU в австрийском Обертиллиахе. Победителем соревнований стал немец Давид Цобель (50 минут 36,9 секунды).

Второе место занял итальянец Доминик Виндиш (отставание 9,1 секунды; 2 промаха). Отставание Цветкова — 23,3 секунды.

Антон Бабиков — 4-й, Никита Поршнев — 9-й, Ильназ Мухамедзянов — 10-й, Матвей Елисеев — 16-й, Евгений Гараничев — 21-й.

Этап Кубка мира в Обертиллиахе завершится 19 декабря.