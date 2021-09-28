Российская биатлонистка Сидорова ожидает получения украинского гражданства
Российская биатлонистка Дарья Сидорова ждет указ президента Украины о получении гражданства, сообщил президент Федерации биатлона Украины Владимир Брынзак.
«Мы сейчас ждем указ президента по поводу гражданства, — цитирует Брынзака Sport.ua 28 сентября. — Как только будет указ, она получит паспорт и поступит в Киевский государственный университет и, надеюсь, будет выступать на Универсиаде в декабре этого года. Постепенно будет адаптироваться в Украине, будет стараться попасть в команду уже в следующем году для подготовки в новом олимпийском цикле.
Я вижу в ней перспективы. Она очень хорошо бежит. Даже в спринте было видно, что у нее второй ход, только на первом круге проиграла три секунды Блашко, а у других выиграла. Тем более, у нее была болезнь, поэтому в преследовании она не бежала — мы сняли ее специально. Она очень хорошая и молодая спортсменка с потенциалом. Думаю, она нам поможет».
22-летняя Сидорова ранее выступала за сборную России на юниорском Кубке IBU. Лучший результат — 13-е место.
Дополнительная информация:
https://sport.ua/news/555812-zhdut-pasport-biatlonistka-sidorova-poluchit-ukrainskoe-grazhdanstvo
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