Российская биатлонистка Сидорова ожидает получения украинского гражданства

Российская биатлонистка Дарья Сидорова ждет указ президента Украины о получении гражданства, сообщил президент Федерации биатлона Украины Владимир Брынзак.

«Мы сейчас ждем указ президента по поводу гражданства, — цитирует Брынзака Sport.ua 28 сентября. — Как только будет указ, она получит паспорт и поступит в Киевский государственный университет и, надеюсь, будет выступать на Универсиаде в декабре этого года. Постепенно будет адаптироваться в Украине, будет стараться попасть в команду уже в следующем году для подготовки в новом олимпийском цикле.

Я вижу в ней перспективы. Она очень хорошо бежит. Даже в спринте было видно, что у нее второй ход, только на первом круге проиграла три секунды Блашко, а у других выиграла. Тем более, у нее была болезнь, поэтому в преследовании она не бежала — мы сняли ее специально. Она очень хорошая и молодая спортсменка с потенциалом. Думаю, она нам поможет».

22-летняя Сидорова ранее выступала за сборную России на юниорском Кубке IBU. Лучший результат — 13-е место.