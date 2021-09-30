Норвежские биатлонисты Тарьей и Йоханнес Бо в автобиографической книге «Братская сила» высказались по поводу россиянина Александра Логинова.

На ЧМ-2020 Логинов выиграл золото в спринте, а Тарьей Бо, финишировавший четвертым, заявил, что россиянин не достоин победы.

«Это была гонка всей моей жизни, я закрыл все мишени и мчался к финишу, боролся за золото. На финише я опередил Йоханнеса на одну секунду, а победы над Йоханнесом обычно достаточно для выигрыша.

После такой сложной гонки я мог смириться с бронзой. Но потом появился спортсмен, который не заслужил быть здесь. Этот мошенник, Александр Логинов, выиграл золото. А я остался четвертым. Когда он финишировал, у меня все в глазах потемнело», — написал Тарьей в книге.

Йоханнес Бо рассказал, что после той гонки они не общались с Логиновым, хотя несколько раз приглашали его на разговор.

«Он хранит молчание, и тогда появляются спекуляции с нашей стороны. И мы считаем немного стыдным то, что он ничего не говорит», — добавил Йоханнес Бо.

10 июля 2015 года решением IBU Логинов был дисквалифицирован до 25 ноября 2016 года за употребление допинга.