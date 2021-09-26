Бабиков и Латыпов стали вторыми в эстафете на чемпионате России по летнему биатлону
13:42
Команда Ханты-Мансийского автономного округа, в составе которой выступили Дмитрий Иванов, Петр Пащенко, Вадим Филимонов и Семен Сучилов, одержала победу в эстафете на чемпионате России по летнему биатлону.
Вторыми стали представители республики Башкортостан (Валентин Михайлов, Антон Бабиков, Александр Бабчин и Эдуард Латыпов). Замкнули тройку биатлонисты из Центрального-Федерального округа (Кирилл Стрельцов, Михаил Первушин, Дмитрий Мысев и Даниил Фомин).
Тюмень
Чемпионат России по летнему биатлону
Эстафета (4 x 6 км)
Мужчины
1. ХМАО — 1.19,50 (1 штрафной круг+12 дополнительных патронов)
2. Башкортостан-1 — отставание 1.03,3 (2+12)
3. ЦФО — 1.15,5 (9 д/п)
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