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Бабиков и Латыпов стали вторыми в эстафете на чемпионате России по летнему биатлону

13:42

Команда Ханты-Мансийского автономного округа, в составе которой выступили Дмитрий Иванов, Петр Пащенко, Вадим Филимонов и Семен Сучилов, одержала победу в эстафете на чемпионате России по летнему биатлону.

Вторыми стали представители республики Башкортостан (Валентин Михайлов, Антон Бабиков, Александр Бабчин и Эдуард Латыпов). Замкнули тройку биатлонисты из Центрального-Федерального округа (Кирилл Стрельцов, Михаил Первушин, Дмитрий Мысев и Даниил Фомин).

Тюмень

Чемпионат России по летнему биатлону

Эстафета (4 x 6 км)

Мужчины

1. ХМАО — 1.19,50 (1 штрафной круг+12 дополнительных патронов)

2. Башкортостан-1 — отставание 1.03,3 (2+12)

3. ЦФО — 1.15,5 (9 д/п)

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Роман Шишов все материалы автора

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