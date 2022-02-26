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Сегодня, 22:11

Россиянин Корнев занял пятое место в спринте на юниорском чемпионате мира по биатлону в США

Иван Шитик
Корреспондент

Российский биатлонист Александр Корнев занял пятое место в спринте на юниорском чемпионате мира в США.

Он отстал от победителя — норвежца Мартина Невлада — на 30 секунд. Норвежец чисто прошел все огневые рубежи, а россиянин допустил два промаха.

Биатлон

Чемпионат мира

Юниоры

США

Спринт

1. Мартин Невланд (Норвегия) — 24.24,5 (0 промахов)

2. Отто Инвениус (Финляндия) — оставание 11,9 секунды (0)

3. Мартин Улдал (Норвегия) — 20,8 (0)

5. Александр Корнев (Россия) — 30,1 (2)

16. Алексей Зубарев (Россия) — 1.16,1 (2)

19. Эдуард Имаев (Россия) — 1.27,7 (1)

24. Алексей Ковалев (Россия) — 1.44,7 (2)

Сборная России по биатлону
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