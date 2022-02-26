Россиянин Корнев занял пятое место в спринте на юниорском чемпионате мира по биатлону в США

Российский биатлонист Александр Корнев занял пятое место в спринте на юниорском чемпионате мира в США. Он отстал от победителя — норвежца Мартина Невлада — на 30 секунд. Норвежец чисто прошел все огневые рубежи, а россиянин допустил два промаха. Биатлон Чемпионат мира Юниоры США Спринт 1. Мартин Невланд (Норвегия) — 24.24,5 (0 промахов) 2. Отто Инвениус (Финляндия) — оставание 11,9 секунды (0) 3. Мартин Улдал (Норвегия) — 20,8 (0) 5. Александр Корнев (Россия) — 30,1 (2) 16. Алексей Зубарев (Россия) — 1.16,1 (2) 19. Эдуард Имаев (Россия) — 1.27,7 (1) 24. Алексей Ковалев (Россия) — 1.44,7 (2)