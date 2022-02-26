Зайцева поддержала решение о неучастии российских биатлонистов на оставшихся этапах Кубка мира

Двукратная олимпийская чемпионка по биатлону Ольга Зайцева в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировала на решение Союза биатлонистов России не участвовать в оставшихся этапах Кубка мира и Кубка IBU нынешнего сезона.

Такое решение было принято после постановления Международного союза биатлонистов, согласно которому российские и белорусские биатлонисты на этапах Кубка мира должны выступать в качестве нейтральных атлетов.

«Ну и молодцы! Это политика. Там решают компетентные органы власти, я с этим решением согласна!» — сказала Зайцева «СЭ».

До конца сезона должны состояться еще три этапа Кубка мира: в Контиолахти (Финляндия, 3-6 марта), в Отепя (Эстония, 10-13 марта) и в Холменколлене (Норвегия, 17-20 марта).