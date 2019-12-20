Россия осталась на третьем месте в зачете Кубка наций

Женская сборная России осталась на третьем месте в зачете Кубка наций. В активе национальной команды 2482 очков.

Сборная Норвегии лидирует в общем зачете (2815), шведки — вторые (2484).

Кубок наций (ж)

1 (1). Норвегия — 2815 (+420)

2 (2). Швеция — 2484 (+360)

3 (3). Россия — 2482 (+379)

4 (4). Франция — 2379 (+390)

5 (5). Швейцария — 2335 (+369)

6 (6). Германия — 2288 (+387)

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