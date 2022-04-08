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Сегодня, 22:58

Рикко Гросс покинул пост тренера мужской сборной Австрии

Иван Шитик
Корреспондент
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Четырехкратный олимпийский чемпион Рикко Гросс ушел с поста тренера мужской сборной Австрии, сообщает Федерация лыжного спорта Австрии.

Новым тренером мужской австрийской команды станет норвежец Вегард Битнес. С 2016 по 2019 год он работал с австрийскими биатлонистками, а в последние три года был главным тренером сборной США. Его ассистентом будет Людвиг Гредлер.

Маркус Фишер сохранит должность тренера женской сборной Австрии. Тренер по стрельбе Геральд Хениг покинет свой пост.

Сборная Австрии по биатлону
Рикко Гросс
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