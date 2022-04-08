Рикко Гросс покинул пост тренера мужской сборной Австрии

Четырехкратный олимпийский чемпион Рикко Гросс ушел с поста тренера мужской сборной Австрии, сообщает Федерация лыжного спорта Австрии.

Новым тренером мужской австрийской команды станет норвежец Вегард Битнес. С 2016 по 2019 год он работал с австрийскими биатлонистками, а в последние три года был главным тренером сборной США. Его ассистентом будет Людвиг Гредлер.

Маркус Фишер сохранит должность тренера женской сборной Австрии. Тренер по стрельбе Геральд Хениг покинет свой пост.