Четырехкратный чемпион мира по биатлону Николай Круглов высказался по поводу возможного приглашения Уле-Эйнара Бьорндалена в сборную России.

«Я убежден, что сегодня получение передового опыта просто необходимо для дальнейшего развития отечественного биатлона. Тут даже нечего обсуждать. Поработать с самим Бьорндаленом, величайшим биатлонистом XXI века, профессионалом с большой буквы, — огромный плюс. Здесь точно есть, что перенять. И если вернуться к началу нашего разговора, кто, как не Бьорндален, знает, как формируется психология победителя. Это будет фантастикой, если норвежец когда-нибудь окажется в тренерском штабе сборной России. Лично я могу об этом только мечтать», — цитирует Круглова RT.

1 апреля президент СБР Виктор Майгуров заявил, что Бьорндален мог стать тренером сборной России.