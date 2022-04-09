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«Поработать с величайшим биатлонистом XXI века — огромный плюс». Круглов — о возможном приглашении Бьорндалена в сборную России

Круглов, считает появление Бьорндалена в сборной России поможет отечественному биатлону
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Четырехкратный чемпион мира по биатлону Николай Круглов высказался по поводу возможного приглашения Уле-Эйнара Бьорндалена в сборную России.

«Я убежден, что сегодня получение передового опыта просто необходимо для дальнейшего развития отечественного биатлона. Тут даже нечего обсуждать. Поработать с самим Бьорндаленом, величайшим биатлонистом XXI века, профессионалом с большой буквы, — огромный плюс. Здесь точно есть, что перенять. И если вернуться к началу нашего разговора, кто, как не Бьорндален, знает, как формируется психология победителя. Это будет фантастикой, если норвежец когда-нибудь окажется в тренерском штабе сборной России. Лично я могу об этом только мечтать», — цитирует Круглова RT.

1 апреля президент СБР Виктор Майгуров заявил, что Бьорндален мог стать тренером сборной России.

Источник: https://russian.rt.com/sport/news/988342-kruglov-biatlon-borndalen
Биатлон
Уле-Эйнар Бьорндален
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