Резцова удивлена, что Фуркад завершил карьеру
Олимпийская чемпионка Анфиса Резцова призналась, что ее удивило решению биатлониста Мартена Фуркада завершить карьеру. Она была уверена, что он выступит на Олимпийских играх 2022 года.
— Честно говоря, я не в курсе его личных дел, контрактов со спонсорами, поэтому для меня эта новость стала полной неожиданностью, — цитирует ТАСС Резцову. — Я все-таки думала, что он добегает до Олимпиады. Тем более что появился маленький Бё, который вдруг начал его обыгрывать, это должно было его обозлить и настроить на борьбу на следующие два года, что остались до Игр. Видимо, не хватило силы воли.
Но я все равно считаю его великим спортсменом. Дай бог ему здоровья и семейного благополучия. Теперь он сможет чаще быть с детьми, побыть папой. За время карьеры он заработал достаточно, и, если понадобится, всегда может открыть фирму, продавать что-нибудь под своим именем.