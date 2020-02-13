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Резцова прокомментировала оскорбления Фуркада

13:53
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Олимпийская чемпионка Анфиса Резцова прокомментировала «СЭ» пост Мартена Фуркада в Twitter, в котором он намекнул на старческий маразм бывшей биатлонистки.

— Я не читаю Twitter Фуркада. Когда увижу то, что он написал, скажу, — сказала Резцова «СЭ».

Высказывание Фуркада о «возрастных отклонениях» Резцовой было реакцией на слова россиянки о том, что французский биатлонист применяет медицинские препараты для достижения результата. (Дмитрий Кузнецов)

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