Резцова прокомментировала оскорбления Фуркада

Олимпийская чемпионка Анфиса Резцова прокомментировала «СЭ» пост Мартена Фуркада в Twitter, в котором он намекнул на старческий маразм бывшей биатлонистки.

— Я не читаю Twitter Фуркада. Когда увижу то, что он написал, скажу, — сказала Резцова «СЭ».

Высказывание Фуркада о «возрастных отклонениях» Резцовой было реакцией на слова россиянки о том, что французский биатлонист применяет медицинские препараты для достижения результата. (Дмитрий Кузнецов)