Резцова: «Никогда не принимала допинг, только витамины»

Бывшая биатлонистка и лыжница Анфиса Резцова заявила, что никогда не принимала допинг.

Ранее спортсменка в интервью Sports.ru сказала: «Я пришла к доктору: всем делаете, давайте и мне. И вот здесь на самом деле почувствовала добавку в организме. Не отрекаюсь от допинга, я это делала».

«Я готова судиться с такими, которые пишут, что мы все на допинге, — цитирует Резцову «Комсомольская правда». — Мои ли это слова? Я не помню просто такого, кому я озвучивала. Я лишь озвучила, что у нас была докторская программа — помощь спортсменам. И все! Конечно, я была даже не в курсе, что там колют. Мне это помогало чуть-чуть восстанавливаться. Крутить объемы. Это все вот так было. Мне это не интересно было. Доктор это знал, профессионал работал с нами.

Это были восстановители. И витамины там, в общем, вот так. Оно вот шло в помощь мне. Я не считаю это допингом. Допинг — это сверх чего-то делают вообще там. Делают вообще там из космоса, я полагаю. Какие-то анаболики. Я никогда не принимала допинг. Витамины — да. Принимала. Допинга никакого! Так и напиши".

55-летняя Анфиса Резцова в лыжных гонках завоевала золото и серебро Олимпиады, три золотые и две серебряные медали на чемпионатах мира. В биатлоне у нее два олимпийских золота и одна бронза, а также серебро чемпионата мира. Двукратная победительница Кубка мира по биатлону.

Резцова — первая женщина, которая стала олимпийской чемпионкой в двух разных зимних видах спорта. В 2018 году ее достижение повторила чешка Эстер Ледецка, которая выиграла золото в горнолыжном спорте и сноуборде.

Резцова призналась в приеме допинга, а потом отказалась. Чему верить?