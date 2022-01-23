Резцова: «Не страшно ли, кого обыгрываю? Все девчонки одинаковы»

Российская биатлонистка Кристина Резцова поделилась эмоциями от гонки с общего старта на седьмом этапе Кубка мира в Антхольце.

Резцова допустила два промаха на четырех огневых рубежах. Последний промах не позволил ей бороться за медали. Резцова финишировала четвертой.

— Все сделала сегодня хорошо, первые три круга шла комфортно, — цитирует Резцову Metaratings.ru. — В конце — да, было тяжело. Но тактически прошла грамотно. Да, промахи не дают быть ближе, но хорошо, что в целом справилась со стрельбой. Сегодня стрелять было тяжело, особенно стойку. Каждый выстрел старалась выцеливать. Высота дает о себе знать.

— Соперницы явно замедляли ход в начале, чтобы точнее отстрелять.

— Нет, я шла в своем ритме.

— Если оглянуться назад, каких соперников обыгрываешь, каким имена — не страшно?

— А какие имена? Все девчонки одинаковы, — сказала Резцова.

Гонку в Италии выиграла итальянка Вирер. Алимбекова — вторая, Шевалье-Буше финишировала третьей.