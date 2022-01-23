Латыпов: «Не буду оправдывать себя, стрелял по своим ощущениям нормально»

Латыпов прокомментировал эстафетную гонку на Кубка мира в Антхольце

Российский биатлонист Эдуард Латыпов в интервью Metaratings.ru прокомментировал эстафетную гонку на седьмом этапе Кубка мира в Антхольце.

Латыпов прошел штрафной круг после стрельбы лежа, но на последнем круге отыграл более 20 секунд у французского спортсмена, обогнал немца и принес России второе место.

Победила сборная Норвегии. Это последняя мужская гонка перед Олимпийскими играми.

— Не было состояния шока, когда случилась эта ситуация со штрафным кругом?

— Понятно, что это не радует. Но постарался отключиться от этого и отработать на максимуме. Естественно, рисковал на стойке, тут уже другого выбора не было.

— А что случилось, был ветер?

— Не буду оправдывать себя. Не справился, сделал ошибки на стрельбе, с чем связаны — будем разбираться. Стрелял вроде бы по своим ощущениям нормально.

— Когда почувствовали, что можете догнать соперников?

— Постепенно сокращал дистанцию. На большом подъеме увидел, что приблизился. Понимал, что надо рисковать. Большую часть сократил на этом подъеме, дальше на поворотах и спусках приблизился.

— Слышали, что кричали тренеры?

— Да, естественно. На последнем подъеме кричали доставать и отрабатывать, ловить момент, где можно приблизиться.

— На спусках как себя ощущали?

— Неплохо. Здесь не первый раз бегаем. Сегодня более аккуратно их проходил. Понятно, что они напряженные, забирают много сил. Просто старался аккуратно все сделать, — сказал Латыпов.