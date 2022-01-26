Бабиков выиграл Малый хрустальный глобус Кубка IBU в зачете индивидуальных гонок

Российский биатлонист Антон Бабиков занял второе место в индивидуальной гонке на 20 километров на чемпионате Европы.

Таким образом, россиянин выиграл Малый хрустальный глобус Кубка IBU в зачете индивидуальных гонок, информирует пресс-служба СБР.

30-летний Бабиков является чемпионом мира 2017 года в эстафете, победителем и призером этапов Кубка мира, а также трехкратным чемпионом Европы.

Бабиков был включен в состав национальной сборной на Олимпиаду в качестве запасного.