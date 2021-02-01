Биатлон
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Биатлон

Губерниев отреагировал на слова экс-тренера сборной. Тому не понравилась критика комментатора

21:35
Дмитрий Губерниев. Фото Instagram
Дмитрий Губерниев. Фото Instagram
Теги:

Комментатор Дмитрий Губерниев ответил на критику, который подверг его бывший старший тренер мужской сборной России по биатлону Владимир Аликин. Он посоветовал Губерниеву держать свое мнение при себе.

«Интересно получается. Нельзя высказывать собственное мнение на центральном телевидении, никак нельзя! И слабым спортсмена нельзя назвать, дескать, оскорбление это... Дяденька Аликин, вы тоже слабак! Ума палата, дяденька», — написал Губерниев в Instagram.

Биатлон: другие материалы, новости и обзоры читайте здесь

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
21
Офсайд




Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир