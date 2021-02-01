Губерниев отреагировал на слова экс-тренера сборной. Тому не понравилась критика комментатора

Комментатор Дмитрий Губерниев ответил на критику, который подверг его бывший старший тренер мужской сборной России по биатлону Владимир Аликин. Он посоветовал Губерниеву держать свое мнение при себе.

«Интересно получается. Нельзя высказывать собственное мнение на центральном телевидении, никак нельзя! И слабым спортсмена нельзя назвать, дескать, оскорбление это... Дяденька Аликин, вы тоже слабак! Ума палата, дяденька», — написал Губерниев в Instagram.