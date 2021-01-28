Глава ВАДА прокомментировал отчет IBU о коррупции в организации

Глава Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) Витольд Банька прокомментировал отчет Международного союза биатлонистов (IBU) о коррупции в организации.

«Информация, собранная независимым отделом расследований ВАДА, дала начальный импульс этому расследованию, и наши следователи продолжали поддерживать тесную связь с правоохранительными органами Австрии и Норвегии, а также с независимой комиссией (ERC). Мы рады, что наша работа помогла этой комиссии в расследовании, и мы по-прежнему готовы оказывать помощь правоохранительным органам и IBU любым возможным способом в оставшейся части этого дела», — приводит слова Баньки официальный сайт ВАДА.