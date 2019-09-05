Рабочая группа обсудит ход восстановления прав СБР 23 сентября

Рабочая группа по вопросу восстановления прав Союза биатлонистов России (СБР) соберется в Москве 23 сентября. Об этом сообщил исполнительный директор СБР Сергей Голиков, уточнив, что дата пока является предварительной.

Исполком Международного союза биатлонистов (IBU) на своем последнем заседании принял решение не включать вопрос восстановления прав СБР в повестку внеочередного конгресса, который пройдет в октябре в Мюнхене. Несмотря на это, рабочая группа по восстановлению прав национальной федерации продолжит свою работу.

— Следующее заседание намечено на 23 сентября, однако дата пока является предварительной, — цитирует ТАСС Голикова.

В рабочую группу входят представители СБР, IBU и Российского антидопингового агентства (РУСАДА). Она отслеживает выполнение национальной федерацией 12 условий восстановления полноправного членства в IBU.