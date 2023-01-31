Майгуров: «Хейт по поводу назначения Ростовцева создают один-два человека»

Президент СБР Виктор Майгуров рассказал о своем отношении к критике по поводу назначения Павла Ростовцева вице-президентом Союза биатлонистов по спорту с функционалом главного тренера сборной России

— Удивились высокому уровню хейта по поводу назначения Павла Ростовцева?

— Я предполагал, что будет определенный хейт. Этот хейт создают один-два человека. Он понимает, что такое один-два человека на всю Россию. Знаю, его более 30 лет и как спортсмена, и как приятеля, и как руководителя. Сегодня не вижу другой кандидатуры, кто может консолидировать команду. Он уже очень эффективно занимается своей работы, проводит с командой по несколько совещаний в день, выезжает к ним. Это огромный пласт. Потому что от нас все требуют медали олимпийских игр. Но этой работой нужно заниматься сейчас. Честно скажу, что у меня на все времени не хватает. А сборная команда это ежедневная работу от звонка до звонка. Повторюсь, лучше кандидатуры кроме него я сегодня не вижу. Если мне предложат еще кого-то, то готовы рассмотреть, — сказал Майгуров.

11 января Ростовцев был назначен на должность вице-президента Союза биатлонистов России по спорту. Трудовое соглашение с 51-летним специалистом заключено с 9 января 2023 года.