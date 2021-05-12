Майгуров рассказал о новом тренерском штабе сборной России по биатлону

Президент Союза биатлонистов России Виктор Майгуров рассказал о новом тренерском штабе сборной России.

«У нас две женские группы, две мужские. Не хотел бы делить, кто первая команда, кто вторая — они по статусу равнозначные и с одинаковыми полномочиями. В командах у нас есть и лидеры, и молодые спортсмены. Мне кажется, эта комбинация будет очень неплохой, когда наши вчерашние юниоры будут тренироваться с ведущими спортсменами. У этой коллаборации будет свой результат.

Тренировочные планы будут составлять, конечно же, сами тренеры. Не будет какого-то общего плана — у каждой группы будет свой план подготовки, в том числе и места проведения сборов.

Естественно, мы со стороны СБР все это будем предварительно обсуждать. Места проведения сборов мы уже обсудили, а подробные планы подготовки будут обсуждаться до проведения тренировочных сборов. Единого плана для всех спортсменов существовать не может», — цитирует Майгурова официальный сайт СБР.

Ранее Союз биатлонистов России (СБР) объявил о разделении основного состава сборной страны на две группы. Мужской состав к олимпийскому сезону будут готовить Юрий Каминский и Сергей Башкиров, женский — Михаил Шашилов и Евгений Куваев.

В следующем сезоне запланированы Олимпийские игры, которые пройдут в Пекине с 4 по 20 февраля 2022 года.