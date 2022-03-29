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Сегодня, 11:01

«Примем на совместные старты даже африканские страны — если они изъявят желание». Майгуров — о будущем

Майгуров рассказал, что будет с российским биатлоном в связи с приостановлением членства в IBU
Владимир Иванов
Обозреватель
Читать «СЭ» в
Виктор Майгуров.
Фото Федор Успенский, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

Президента Союза биатлонистов России (СБР) Виктор Майгуров рассказал, что будет с российским биатлоном в связи с приостановлением членства в IBU. По словам руководителя, будут рассмотрены варианты совместных стартов.

«Сюрпризом не стало. Будем развивать спорт в российских реалиях. Уже думаем об этом. Обсуждаем совместные старты с белорусами. Если кто-то еще изъявит желание — с удовольствием рассмотрим. Европейские страны, азиатские, североамериканские или даже африканские — мы открыты. Хотя понимаем, что все это скорее фантазии», — рассказал Майгуров.

Сегодня, 29 марта, IBU сообщил, что приостанавливает членство СБР и Белорусской федерации биатлона (БФБ) в организации. В Международном союзе отметили, что будут внимательно следить за развитием ситуации и пересматривать свое решение в случае изменения обстоятельств.

Вопрос членства СБР и БФБ в IBU должен быть вновь рассмотрен на конгрессе международной организации, который пройдет с 15 по 19 сентября этого года. Данный вопрос будет рассмотрен в случае, если исполком IBU не сделает этого раньше.

Источник: https://tass.ru/sport/14212145
Виктор Майгуров
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