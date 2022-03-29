Драчев: «Нужно распустить сборную России по биатлону, сейчас она по факту не нужна»
Бывший президент Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчев заявил, что после решения Международного союза биатлонистов (IBU) приостановить членство СБР в организации сборную России нужно распустить.
«По факту сборная России по биатлону сейчас не нужна, если не будет никаких международных стартов. Надо ее распустить и отдать в регионы и лишь иногда собирать на сбор перед национальными соревнованиями. Сейчас для нас самое главное — это внутрироссийские старты. Если мы их будем поднимать, то ситуация будет налаживаться.
Все огромные затраты, которые шли на сборную России, нужно вернуть в регионы. Они только скажут спасибо, что деньги наконец-то дойдут до них, а не будут распыляться внутри СБР. По факту мы понимаем, что СБР должен аккумулировать работу федераций, а не зарплату получать», — приводит РИА «Новости» слова Драчева.
Сегодня IBU сообщил, что приостанавливает членство СБР и Белорусской федерации биатлона (БФБ) в организации. В Международном союзе отметили, что будут внимательно следить за развитием ситуации и пересматривать свое решение в случае изменения обстоятельств.
Вопрос членства СБР и БФБ в IBU должен быть вновь рассмотрен на конгрессе международной организации, который пройдет с 15 по 19 сентября этого года. Данный вопрос будет рассмотрен в случае, если исполком IBU не сделает этого раньше.