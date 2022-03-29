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Сегодня, 11:11

Майгуров: «IBU от нас не открещивается»

Майгуров заявил, что решение IBU об отстранении россиян от участия в соревнованиях может быть пересмотрено
Виктория Кравченко
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Президент Союз биатлониста России (СБР) Виктор Майгуров заявил, что в случае изменения ситуации в мире, решение об отстранении российских спортсменов от участия в международных соревнованиях может быть пересмотрено.

«Естественно, если ситуация в мире изменится, то решение может быть пересмотрено, условно говоря, хотя бы завтра. Они не вычеркивают нас из своей памяти, нет такого, что России для них больше не существует.

У меня состоялся телефонный разговор с генеральным секретарем IBU, мы остаемся на связи, контакт будет сохранен. IBU от нас не открещивается», — цитирует Майгурова ТАСС.

Сегодня IBU сообщил, что приостанавливает членство СБР и Белорусской федерации биатлона (БФБ) в организации. В Международном союзе отметили, что будут внимательно следить за развитием ситуации и пересматривать свое решение в случае изменения обстоятельств.

Вопрос членства СБР и БФБ в IBU должен быть вновь рассмотрен на конгрессе международной организации, который пройдет с 15 по 19 сентября этого года. Данный вопрос будет рассмотрен в случае, если исполком IBU не сделает этого раньше.

Источник: https://tass.ru/sport/14212253
Виктор Майгуров
СБР
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