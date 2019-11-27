Президент Федерации биатлона Украины Владимир Брынзак высказал свое мнение о ситуации с допингом в российском спорте.

— Очень многие спортсмены в Швеции, Чехии, Канаде говорили о допинге в России. Украина заняла нейтральную позицию, даже учитывая, что у нас война. Почему?

— Моя позиция такова: в России не только плохие и негативные люди. Я не за это. Есть и спортсмены нормальные, которых мы знаем и общаемся. Когда приезжаем в Контиолахти, там много русских болельщиков, которые искренне поддерживают наших биатлонистов.

У нас поддерживают идею, что мы должны освистывать и гнобить русских. Но если они нормальные люди, то почему это нужно делать? Все равно мы когда помиримся и будем мирно жить.

— В России нет допинга?

— Конечно, есть. Это никто не скрывает. И у нас был, хоть и не на официальном уровне. Тот же Седнев сам нарушил антидопинговые правила, когда увидел, что результаты у него падают.

С проблемами России с допингом пусть разбираются специалисты. Если ее признают виновной, то тогда и накажут.

У нас была ситуация с Абрамовой, мы видели, что она нарушала антидопинговые правила — наняли адвокатов на свои деньги, которые выиграли для нас суд.

Ей сняли обвинения в допинге, это первый случай, когда в биатлоне такое кто-то сумел сделать. В России пока ни разу не боролись за своих спортсменов, — сказал Брынзак в интервью Trinuna.com.

Напомним, 25 ноября комитет по соответствию ВАДА рекомендовал ряд санкций по отношению к России, включая четырехлетний запрет на проведение международных турниров и на выступление под российским флагом. Причиной стали манипуляции с базой данных Московской антидопинговой лаборатории, переданной в расположение ВАДА.