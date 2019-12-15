Поршнева и Глазырина обеспечили победный дубль России в масс-старте на Кубке IBU

Российская биатлонистка Анастасия Поршнева выиграла масс-старт на этапе Кубка IBU в Италии. Второе место заняла еще одна россиянка Екатерина Глазырина, уступившая соотечественнице 11 секунд при тех же двух штрафных кругах.

Риднаун-Валь-Риданна (Италия)

Кубок IBU

Женщины

Масс-старт

12,5 км

1. Анастасия Поршнева (Россия) — 34.39,5 (2 шт. круга)

2. Екатерина Глазырина (Россия) — отставание 11,0 (2)

3. Алексия Рунггальдьер (Италия) — 18,6 (0)

4. Марен Хаммершмидт (Германия) — 23,9 (2)

5. Марион Дайгентеш (Германия) — 28,8 (1)

6. Ирина Старых (Россия) — 34,2 (2)

17. Полина Шевнина (Россия) — 1.33,2 (3)

21. Ирина Казакевич (Россия) — 1.43,7 (5)

35. Наталья Гербулова (Россия) — 3.12,1 (6)