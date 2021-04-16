Польховский неудовлетворительно оценил выступление обеих сборных в сезоне-2020/21

Бывший главный тренер сборной России Валерий Польховский не согласился с решением тренерского совета СБР, который признал выступление мужской и женской сборной удовлетворительным.

«Мое мнение — неудовлетворительное выступление обеих команд. Чемпионат мира показал положение, в котором мы находимся. Это главный старт, по которому нас все судят. И Минспорта, и ОКР. При этом я уважаю мнение тренерского совета. Если они так решили, то, значит, всех всё устраивает», — сказал Польховский «СЭ».

Сборная России показала слабые результаты на чемпионате мира (одна бронзовая медаль) и Кубке мира (ни один представитель нашей страны не попал в топ-15, женщины потеряли максимальную квоту).

(Тимур Ганеев)

Полностью интервью с Польховским можно прочитать здесь.