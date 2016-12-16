Павел Колобков: "Комментарии? Пока читайте Бессеберга"

Министр спорта РФ Павел Колобков не стал комментировать ситуацию по расследованию Международным союзом биатлонистов (IBU) списка из 31 россиянина, подозреваемого в нарушении антидопинговых правил. Ранее ВАДА предоставило IBU этот список биатлонистов, составленный на основании доклада Ричарда Макларена.

– Будем давать комментарии, когда все выясним, – цитирует "Р-Спорт" Колобкова, сославшегося на главу IBU. – Пока читайте Бессеберга.