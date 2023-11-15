Норвежец Бьорндален пожелал российским и белорусским биатлонистам поскорее вернуться на соревнования

Самый титулованный биатлонист в истории зимних Олимпийских игр Уле-Эйнар Бьорндален пожелал российским и белорусским спортсменам поскорее вернуться на соревнования. Однако он подчеркнул, что позиция IBU не меняется, поэтому придется ждать окончания ситуации на Украине.

Сейчас Бьорндален живет в Белоруссии с супругой Дарьей Домрачевой. Летом у пары родился второй ребенок.

Весной 2022 года IBU отстранил российских и белорусских спортсменов от международных стартов, а также приостановил членство федераций стран, за которые выступают эти атлеты.

18 и 19 ноября 2023 года в Ханты-Мансийске пройдет Кубок Международной лиги клубного биатлона. Ожидается, что в турнире выступят около 120 спортсменов из России и Белоруссии.