Тихонов: «На месте китайской федерации я бы принял другое решение, но мы утратили влияние в мировом биатлоне»

Четырехкратный олимпийский чемпион Александр Тихонов отреагировал на решение китайских спортсменов не участвовать в Международной лиге клубного биатлона.

«Сейчас IBU только тормозит развитие биатлона. Мы устраивали праздники биатлона в Болгарии, Чехии, Словакии. Юра забыл, сколько мы сделали для развития биатлона в Чехии. А какие были финалы сезона в Ханты-Мансийске? Им никогда не под силу такое организовать. На месте китайской федерации биатлона я бы принял все-таки другое решение. К сожалению, после ухода моей команды, мы утратили влияние в мировом биатлоне, сейчас нам сложно находить союзников», — цитирует Тихонова Metaratings.ru

Ранее стало известно, что китайские биатлонисты отказались принимать участие в Международной лиге клубного биатлона по просьбе Международного союза биатлонистов (IBU).

18 и 19 ноября 2023 года в Ханты-Мансийске пройдет Кубок Международной лиги клубного биатлона. Ожидается, что в соревнованиях примут участие около 120 спортсменов из России и Белоруссии.